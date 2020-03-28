Tren seferleri durduruldu
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tren seferleri durduruldu.
TCDD'nin açıklamasına göre, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası yolculukların kısıtlanması nedeniyle Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenler 28 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak işletilmeyecek'' ifadeleri kullanıldı.
BİLET ÜCRETİNİ GERİ ALABİLECEKLER
TCDD'nin açıklamasında, ''İşletilmeyecek trenlere bileti olan yolcular istedikleri takdirde biletlerini kesintisiz olarak iade ederek bilet ücretini geri alabilecekler. Abonman kartlarda ise kullanılmayan kısımlara ait ücret iade edilecek'' açıklaması yapıldı.
BAŞKENTRAY VE MARMARAY SEFERLERİ DEVAM EDECEK
İstanbul’da Marmaray ve Ankara’da Başkentray seferleri devam edeceği vurgulanan açıklamada, ''Bu trenlerde de sosyal mesafenin korunması amacıyla bazı koltukların kullanılması engellenecek'' dedildi.
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