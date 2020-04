Tribeca ve YouTube’dan ortak film festivali

28 Nisan 2020 Salı, 12:01

Koronavirüs salgını yüzünden tüm etkinlikler ve festivaller iptal ediledursun, Tribeca Enterprises ve YouTube tüm dünyada izlenebilecek bir çevrimiçi film festivalinin müjdesini verdiler. Dünyanın en saygın film festivallerinin de programına katkıda bulunacağı We Are One: A Global Film Festival (Hepimiz Biriz: Küresel Bir Film Festivali) başlıklı etkinlik 29 Mayıs’ta başlayacak ve çevrimiçi olarak ücretsiz izlenebilecek.

DSÖ YARARINA



YouTube.com/WeAreOne adresinden izleyiciyle buluşacak olan ve 10 gün sürecek festival Dünya Sağlık Örgütü yararına düzenleniyor. Konuyla ilgili konuşan Tribeca Film Festivali’nin kurucularından ve CEO’su Jane Rosenthal “Sık sık sinemanın ilham verici gücünden ve nasıl tüm sınırlara ve farklılıklara rağmen insanları birleştirip dünyayı iyileştirdiğinden bahsederiz. Tüm dünya şu sıralar iyileşme ihtiyacı içinde” dedi ve ekledi: “Hepimiz Biriz: Küresel Bir Film Festivali küratörleri, sanatçıları ve hikâye anlatıcıları birleştiriyor ve dünyanın her yerindeki izleyicileri eğlendirmeyi ve rahatlatmayı hedefliyor. Olağanüstü festival ortaklarımız ve YouTube ile birlikte herkese bir festivali benzersiz kılan şeyi tattırmayı istiyor; herkesin sanatın ve sinemanın gücünü takdir edeceklerini umuyoruz.”



20 ORTAKLI FESTİVAL



29 Mayıs - 7 haziran arasında düzenlenecek 10 günlük festivalin programına katkıda bulunacak festivaller ise şöyle sıralanıyor: Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali, Berlin Film Festivali, BFI Londra Film Festivali, Cannes Film Festivali, Guadalajara Uluslararası Film Festivali, Karlovy Vary Film Festivali, Kudüs Film Festivali, Locarno Film Festivali, Macao Uluslararası Film Festivali, Marakeş Film Festivali, Mumbai Film Festivali, New York Film Festivali, San Sebastian Uluslararası Film Festivali, Saraybosna Film Festivali, Sundance Film Festivali, Sydney Film Festivali, Tokyo Uluslararası Film Festivali, Toronto Film Festivali, Tribeca Film Festivali, Venedik Film Festivali