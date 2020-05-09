TRT spikeri Tamer Durukan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İzmir Narlıdere Huzurevi’nde kalan TRT Spikeri Tamer Durukan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Narlıdere Huzurevinde kalan 270 vatandaş ile 60 personelin testlerinin pozitif çıktığını belirterek konuyu TBMM gündemine taşımıştı.
TRT Spikeri Tamer Durukan, İzmir Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nd yaşıyordu. Koronavirüsüne yakalanan Durukan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Solunum cihazına bağlanan Tamer Durukan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Narlıdere Huzurevinde kalan 270 vatandaş ile 60 personelin testlerinin pozitif çıktığını belirterek konuyu TBMM gündemine taşımıştı. TRT spikeri Tamer Durukan’ın ölümü üzerine, gözler yine aynı huzurevine çevrildi.
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