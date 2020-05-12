Trump Asyalı gazeteciyi azarlayıp basın toplantısını terk etti

12 Mayıs 2020 Salı, 11:04

ABD Başkanı Donald Trump’ın korona virüsü hakkındaki son basın toplantısına, Asyalı Amerikalı bir gazeteciyle yaşadığı atışma damga vurdu. Trump, gazetecinin Çinli kökenlerine vurgu yapıp toplantıyı terk etti.

‘HER GÜN AMERİKALILAR ÖLÜRKEN 1 NUMARA OLMAK NEDEN ÖNEMLİ?’

Gerilim, CBS News kanalının Beyaz Saray muhabiri Weijia Jiang’in Trump’a, virüsle mücadeleyi niçin diğer ülkelerle bir yarış gibi gördüğünü sorması üzerine patlak verdi. Trump Beyaz Saray’ın gül bahçesinde düzenlenen toplantıda ülkedeki test ekipmanları ile övünüp “Amerika test konusunda dünyaya liderlik ediyor” deyince Jiang, “Bu neden önemli? Eğer her gün Amerikalılar ölüyor ve her gün yeni vakalar görmeye devam ediyorsak, bu niçin sizin için bir küresel yarış oluyor?” diye sordu.

Soru karşısında afallamış görünen Trump, “Dünyanın her yerinde hayatlarını kaybediyorlar. Bu belki de, Çin’e sormanız gereken bir soru. Bana sormayın. Bu soruyu Çin’e sorun. Soruyu Çin’e sorduğunuzda çok sıradışı bir yanıt alabilirsiniz” dedi.

‘NEDEN ÖZEL OLARAK BANA ‘ÇİN’E SORUN’ DİYORSUNUZ?’

Trump bu sözlerinin ardından, bir sonraki soruyu almak için Jiang’ın hemen yanında oturan CNN muhabiri Kaitlan Collins’e işaret etti. Ancak Çin doğumlu olup iki yaşından beri ABD’de yaşayan Jiang araya girerek, “Efendim, bunu neden özel olarak bana söylüyorsunuz?” dedi. Trump ise “Bunu özel olarak kimseye söylemiyorum. Böylesine edepsiz bir soru sorabilen herkese söylüyorum” dedi. CBS muhabiri “Bu edepsiz bir soru değil” derken, Trump’ın arada sözü verdiği CNN muhabiri Collins bu atışmadan sıyrılıp kendi sorusunu sormaya yeltendi.

CNN MUHABİRİNİ DE AZARLADI

Trump Collins’den soru almayınca, CNN muhabiri “Sıra bendeydi” dedi. ABD Başkanı bu kez de “Sözü size verdim ama konuşmadınız” dedi, arkalardan bir başka gazeteciden söz almaya çalıştı. Collins Jiang’ı kast ederek “Meslektaşımın konuşması içindi…” derken, Trump bir anda toplantıyı terk etti.

‘KADINLARLA BAŞEDEMİYOR’

ABD Başkanı, Beyaz Saray’a gelmesinden bu yana özellikle beyaz Amerikalı olmayan kadın gazetecilere tavrı nedeniyle tepki çekiyor. Son basın toplantısında yaşananlar da infial yaratmış durumda. Siyasi yorumcu Tara Setmayer, “Trump’dan yeni bir utanç verici, ırkçı öfke nöbeti. Zeki, özgüvenli kadınlarla baş edemiyor” tepkisini gösterdi.

‘ULUSUMUZU BÖLMEKTEN VAZGEÇİN’

Demokrat Kongre üyesi Ted Lieu ise “Sayın Trump, Asyalı Amerikalılar, Amerikalıdır. Bazıları Amerikan ordusunda aktif görev yaptı. Bazıları bu pandemide sağlık çalışanı olarak ön cephede savaşıyor. Bazıları Weija gibi muhabir. Ulusumuzu bölmekten vazgeçin” diye isyan etti.

Korona salgınının başından bu yana tavrı ve politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, söz konuus basın toplantısının başında ‘ABD’nin test kapasitesinin dünyanın diğer bütün yerlerine kıyasla rakipsiz olduğunu, diğer ülkelerin kendilerine yaklaşamadığını’ savunmuştu. Trump, ABD’nin bu hafta 10 milyon testi geçerek, oransal açıdan Güney Kore, İngiltere, Frana, Japonya, İsveç, Finlandiya ve başka birçok ülkenin iki katı kapasiteye ulaşacağını söylemişti.





(Duvar)