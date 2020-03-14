Trump koronavirüs testi yaptırdı
ABD Başkanı Donald Trump, dün gece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testini yaptırdığını açıkladı.
Beyaz Saray’da Kovid-19 salgınına ilişkin üst düzey toplantıdan sonra basın toplantısı düzenleyen ABD lideri, dün gece söz konusu salgına ilişkin testi yaptırdığını ifade etti.
Ateşinin normal olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini belirten Trump, "Dün gece alıp laboratuvara götürdüler. Birkaç güne sonuçlanır" dedi.
'SEYAHAT KISITLAMASINA GİDİLEBİLİR'
Seyahatlerle ilgili uyarılarda da bulunan Trump, bir soru üzerine, İngiltere ve İrlanda’ya yönelik de seyahat kısıtlamalarını yakında duyuracağını ifade etti.
Ayrıca Trump, ülke içinde de bazı eyaletler arasında seyahat kısıtlamalarına gidebileceklerini açıkladı.
YENİDEN YAPILANDIRILMA GÜNDEMDE
Borçların ertelenmesi ve yeniden yapılandırılmasının da gündemde olduğunu belirten Trump, Amerikan Merkez Bankasını (FED) eleştirerek, "Borçlarımızı tekrar yapılandıracağız ama borçlarımız çok daha uygun oranlarda tekrar yapılandırılabilirdi" diye konuştu.
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