Trump koronavirüs testi yaptırdı

14 Mart 2020 Cumartesi, 20:33

Beyaz Saray’da Kovid-19 salgınına ilişkin üst düzey toplantıdan sonra basın toplantısı düzenleyen ABD lideri, dün gece söz konusu salgına ilişkin testi yaptırdığını ifade etti.

Ateşinin normal olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini belirten Trump, "Dün gece alıp laboratuvara götürdüler. Birkaç güne sonuçlanır" dedi.

'SEYAHAT KISITLAMASINA GİDİLEBİLİR'

Seyahatlerle ilgili uyarılarda da bulunan Trump, bir soru üzerine, İngiltere ve İrlanda’ya yönelik de seyahat kısıtlamalarını yakında duyuracağını ifade etti.

Ayrıca Trump, ülke içinde de bazı eyaletler arasında seyahat kısıtlamalarına gidebileceklerini açıkladı.

YENİDEN YAPILANDIRILMA GÜNDEMDE

Borçların ertelenmesi ve yeniden yapılandırılmasının da gündemde olduğunu belirten Trump, Amerikan Merkez Bankasını (FED) eleştirerek, "Borçlarımızı tekrar yapılandıracağız ama borçlarımız çok daha uygun oranlarda tekrar yapılandırılabilirdi" diye konuştu.