Trump koronavirüsünden etkilenen şirketleri destekleyecek

17 Mart 2020 Salı, 03:09

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Covid-19 salgını nedeniyle zarara uğrayan şirketlere ilişkin açıklama yaptı.

Trump, paylaşımında "ABD, Çin virüsünden etkilenen bilhassa havayolu ve diğerleri gibi endüstrileri güçlü bir şekilde destekleyecek. Her zamankinden daha güçlü olacağız!" ifadelerini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'daki son Koronavirüs Görev Gücü basın toplantısında "ABD ekonomisi, resesyona mı gidiyor?" sorusu üzerine "Olabilir" yanıtını vermişti.

ABD Başkanı, "Şu anda resesyon benim bir numaralı önceliğim değil" demişti.

New York Times'ın (NYT) haberine göre pazartesi günü itibariyle ABD'den 4 binden fazla tespit edilmiş Covid-19 vakası bulunuyor ve virüs kaynaklı olarak 73 kişi hayatını kaybetti.