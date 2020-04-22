Trump’tan İran’a tehdit: Vurun talimatı verdim!

22 Nisan 2020 Çarşamba, 15:42

ABD, Amerikan savaş gemilerinin geçen hafta Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda, ABD Kara Kuvvetlerine bağlı AH-64 Apache helikopterleri ile entegrasyon eğitimi yaparken İran botları tarafından taciz edildiğini duyurmuştu.

"VURMALARI İÇİN TALİMAT VERDİM"

Konu ile alakalı bugün bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Donanmasına İran gemilerini vurma talimatı verdiğini açıkladı. Açıklamayı sosyal medya hesabı Twitter'dan yapan Trump, "Birleşik Devletler Donanması'na, gemilerimizi denizde taciz ederlerse tüm İran gambotlarını vurmaları ve yok etmeleri için talimat verdim" ifadelerini kullandı.



