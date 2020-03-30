TTB, il il koronavirüs vaka ve yaşamını yitirenlerin sayısını açıkladı
Türk Tabipleri Birliği, yeni tip koronavirüs salgınının etkileri hakkında bir rapor yayımladı. Rapor'da, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Adana ve Diyarbakır'daki vakalar ve yaşamını yitirenlerin sayısı açıklandı.
TTB'nin yayımladığı koronavirüs raporunda, ''Yapılan açıklamalarda PCR testi pozitif çıkan “vaka”ların esas alındığı; hastanelerde yatan ya da ayaktan takip edilen “şüpheli/olası vaka” sayıları yer almadığı için gerçek tabloyu göstermekte çok eksik kaldığını ve bütün ısrarlarımıza rağmen Sağlık Bakanlığı toplam vakaların bölgelere, illere göre dağılımını açıklamamıştır'' denildi.
Türk Tabipleri Birliği'nin açıkladığı koronavirüs görüldüğü iller şöyle;
İSTANBUL
30 Mart 2020 günü itibari ile İstanbul'daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli/olası Kovid-19 tanısıyla yatırılarak izlenen tedavi edilen hasta sayısı 2 binin üzerindedir.
Yoğun bakım ünitelerine yatırılan vaka sayısı 200'ün üzerindedir.
İstanbul'daki kamu hastanelerinde bugüne kadar enfekte olan hekim, sağlık çalışanı sayısı 100'ü geçmiştir.
İZMİR
Raporda şu açıklamalar yapıldı: Son iki haftada İzmir genelinde kamu hastanelerinde (üniversite, Sağlık Bakanlığı ikinci ve üçüncü basamak hastaneleri) PCR testi pozitif ve klinik olarak şüpheli pozitif vakalar dâhil hasta sayısı 700 civarındadır.
Yine bu süre içinde etkilenen hekim ve sağlık çalışanı sayısı da yaklaşık 75’tir. Bir ASM hemşiresi yoğun bakımda tedavi edilmektedir.
ŞANLIURFA
Şanlıurfa'daki kamu hastanelerinde servis ve yoğun bakımlarda 70'e yakın şüpheli hasta takip edilmekte olup 6 pozitif hasta izlenmektedir.
DİYARBAKIR
Korona günlerinde Diyarbakır’da, yaklaşık 150 hasta Kovid-19 teşhisi veya şüphesiyle yatıyor. 6 yoğun bakım hastası mevcut. Korona nedeniyle 5 yurtaşımız yaşamını yitirdi.
ADANA
Korona günlerinde Adana’da, yaklaşık 550 hasta Covid teşhisi veya şüphesiyle yatıyor. 63 yoğun bakım hastasından 15i entübe. 2 si taburcu olmuş 4 hekim ve 12 sağlık çalışanı korona şüphesi ile takip edilmekte.
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