TTB: Umreye gidişlere izin verilmemeliydi

15 Mart 2020 Pazar, 16:58

Umreye giden yurttaşlar koronavirüs önlemleri kapsamında Ankara ve Konya’da öğrenci yurtlarında karantina altına alındı. Karantina yeri olarak öğrenci yurtlarının tercih edilmesini Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman değerlendirdi. Adıyaman Umreden gelen herkese biran önce test yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Salgın sırasında insanları Umre’ye yollarsanız, dönüşte onlar karantina altına alacak sağlık ortamda karantinaya alacak tedbirleri almanız gerekirdi. Gece yarısı gençleri yurtlarından çıkarıp da Umreye gidenleri oraya yerleştirmek sağlıksız ve bunun bilimselliği yok. Bırakın hastalığın yönetilmesini yurtlardan öğrencilerin gece yarısı çıkarılması insanlıkla bağdaşmaz. Resmen öğrencileri sokağa atmışlar.”

‘UMREYE İNSAN GÖNDERİLMEMELİYDİ’

“Meslek odaları ile Sağlık Bakanlığı ortak çalışmalı ve bizlerden de bilim kuruluna insanlar alınmalı. Bu tür durumlar öngörülmeli. Böyle kriz yönetimi olmaz. Çok iyi yönetiliyor deniyor ancak umreye insan gitmesine izin veriliyor. Umre’ye gidişlere izin verilmemeliydi.”

MAÇLAR SEYİRCİSİZ AMA İNSANLAR BİR ARADA SEYREDİYOR

Kalabalık yerlerde insanların bir araya gelmemesi için maçların seyircisiz oynatıldığını hatırlatan Adıyaman, “Maçlar tatil edildi ancak insanlar kafelerde bir arada maç seyrediyor” dedi.

‘ÖĞRENCİLERDE DE KORONAVİRÜS OLABİLİR’

Yurtlarından çıkan öğrenciler içinde de koronavirüs taşıyanların olabileceği uyarısında bulunan Adıyaman, “Belki onlar da şimdi başkalarına virüs bulaştıracaklar” diye dikkat çekti.

Adıyaman, 12 Mart günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gerçekleştirdikleri görüşmede umreye giden yurttaşların gündeme gelmediğini de ekledi.