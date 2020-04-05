Tüm Köy Sen: Tarım, madenden değerlidir

05 Nisan 2020 Pazar, 14:31

Fatsa’daki siyanürle altın işletmeciliğinin verdiği zararlar ortada iken yeni maden sahalarının açılmasına izin verilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra şunları söyledi:

“ Ülkenin her tarafında tarım arazileri yok ediliyor. Uluslararası tarım gıda örgütlerinin de belirttiği gibi gelecek yılarda tarım ürünleri sıkıntısı yaşanacak. Geleceğimiz suya ve tarım ürünlerine bağlı.”



'HALK EVLERDE ŞİRKETLER VE İKTİDAR İHALE PEŞİNDE'

Dünya virüsle uğraşıyor, iktidar ve şirketler maden ve enerji ihaleleriyle uğraşıyor. İktidar halkın sağlığıyla ilgileneceğine yeni yasa ve yönetmeliklerle tarım ve sulak alanlarını maden, enerji ve turizm sektörüne sunmaktadır. Bunu kabul etmiyoruz. Her gün yapılan ihalelerle ülkenin tüm ormanları, tarım arazilerinde çalışmalar sürdürülüyor. Bizler sağlığımız için evden çıkmazken şirketler ormanları kesiyor, maden araştırma ve işletmelerine devam ediyor.” dedi.

ORDU MADEN SAHASINA ÇEVRİLİYOR

Fatsa, Ünye, Korgan, Kabataş ilçelerindeki maden arama, sondaj ve işletmeleri yetmedi yeni alanlara genişleme devam ediyor diyen Sağra, “En son 17 Mart 2020 tarihinde Gürgentepe, Perşembe ve Fatsa’yı kapsayan yeni bir maden sahası arama ruhsatı ihale edildi. Yaklaşık 2000 hektar alanda orman ve fındık bahçeleri tehdit altında. Halk evinde virüs salgınından korunmaya çalışırken iktidarın ve şirketlerin rant peşinde koşması niyetleri de ortaya koymaktadır. İhaleler iptal edilmeli, tarım arazileri ve ormanlar korunmalıdır. Ormanlar ve tarım arazilerinin yok olması yeraltı sularının da yok olması, derelerin kirlenmesi demektir. Yaşamı tehdit eden bu yatırımlar ve ihaleler durdurulmalıdır.” diyerek tepki gösterdi.











