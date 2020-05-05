Tümsavaş, Anadolu Sigorta başkanı oldu

05 Mayıs 2020 Salı, 02:00

1957’de Ankara’da doğan Tümsavaş, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümü Mezunu. İş hayatına 1979’da Merkez Bankası Ankara Şubesi’nde başlayan Tümsavaş, 1981’de İş Bankası’na geçti. Geçen yıldan bu yana İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı da olan Tümsavaş, ayrıca Türkiye İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak da görev yapıyor.

‘SİBER RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLERİ YETERSİZ’

Aksigorta tarafından KOBİ’ler özelinde gerçekleştirilen güncel bir araştırma, bu işletmelerin yüzde 44’ünün evden çalışma düzenine geçtiğini, ancak bunların yüzde 79’unun hiçbir siber güvenlik önlemi almadığını, geri kalanların da anti-virüs programları ve firewall gibi basit güvenlik önlemlerinden öteye geçemediğini gösterdi.

Genel Müdür Yardımcısı Fahri Altıngöz, “KOBİ’ler yazılımlarını güncel tutmalı. Kurum içinde güvenlik ve gizlilik politikaları oluşturulmalı” dedi. Altıngöz, siber koruma sigortalarının da önemine dikkat çekti.