Tuna Kiremitçi’den yeni klip
Son albümü “İnsanlığın Öldüğünü Duydum Vol.1”deki “Sevmek mi Sevilmek mi” adlı parçanın video klibi yayında.
Müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi, 3 şarkıdan oluşan Pasaj&Garaj Müzik yeni solo albümü ‘İnsanlığın Öldüğünü Duydum Vol. 1’den ikinci video klibini yayımladı.
Söz ve müziği Tuna Kiremitçi'ye düzenlemesi Efe Demiryoğuran'a ait “Sevmek mi Sevilmek mi” ayrılığa dair yazılmış hüzünlü bir şarkı. Şarkının video klibi, dinleyici ile buluşan “İz Kalmadan”da ve “Diğer Yarım”da imzasını bulunan Selçuk Demirci yönetmenliğinde çekildi.
Albümün diğer şarkıları da Eylül 2020 ve Şubat 2021 tarihlerinde, “Vol. 2” ve “Vol. 3” olarak yine EP formatlarında dinleyicisiyle buluşacak.Sonunda tüm şarkıların toplanacağı “İnsanlığın Öldüğünü Duydum” adlı LP 2021’de bonus şarkıyla yayınlanacak. Tuna Kiremitçi yeni albümü için “Adeta bin yıllık bir hayatın özeti” diyor.
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