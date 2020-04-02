Tunç Soyer’den 1’inci yıl teşekkürü
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 31 Mart 2019 tarihinde seçildiği yerel seçimin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, “Zor zamanlar geçecek, üstlendiğimiz görevlerin gururu, dayanışma ve paylaşmanın güzelliği geleceğe miras kalacak. Sağlıklı günlere, umutla. Teşekkürler İzmir!” dedi.
Yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın adayı olarak yüzde 58’lik oy oranıyla seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görevindeki 1'nci yılı nedeniyle mesaj yayınladı.
Soyer mesajında, “Bir yıl oldu; İzmir için el ele vereli, sevinçte, tasada ortaklık edeli. İnsanlıkla birlikte çok özel günler yaşıyoruz. Zor zamanlar geçecek, üstlendiğimiz görevlerin gururu, dayanışma ve paylaşmanın güzelliği geleceğe miras kalacak. Sağlıklı günlere, umutla. Teşekkürler İzmir!” ifadelerini kullandı.
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