Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu: 'Haberler sansürlenerek reddediliyor'
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Demirören Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı tarafından belediyelerin çalışmalarına ambargo uygulanarak reddedildiğini ve haberlerde yer verilmediğini açıkladı.
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, haber ajansları tarafından belediyenin haberlerine yönelik bir ambargo uygulandığını yazdı.
İhlas Haber Ajansı tarafından çok uzun süredir belediye ile ilgili haberlere ambargo uygulandığını vurgulayan Maçoğlu, bu sansür kervanına Demirören Haber Ajansı'nın da katıldığını dile getirdi.
Maçoğlu, belediyenin koronavirüs tedbirlerine yönelik yaptığı çalışmalara ilişkin DHA, İHA ve AA muhabirleri tarafından yapılan haberlerin merkeze gönderildikten sonra reddedildiğini söyledi.
Maçoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
Belediyemiz ile ilgili yapılan haberlere çok uzun süredir İHA ambargo uyguluyor, hiç bir çalışma ve açıklamamıza yer vermiyordu. Şimdi bu sansür ve ambargo kervanına DHA'da katıldı.
Belediyemizin Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmalar konusunda DHA, İHA ve AA muhabirlerine yaptığı açıklamalar, basın emekçisi arkadaşlarımız tarafından hazırlanıp merkeze gönderilmesine rağmen haberler sansürlenerek reddediliyor.
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