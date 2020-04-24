Turizm sektöründe sessiz çığlık!

24 Nisan 2020 Cuma, 10:35

Koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla uygulanan karantina ve seyahat yasakları nedeniyle turizm sektörü zor günler geçiriyor. Sektör çalışanları ve işletmelerin sorunlarını hazırladığı soru önergesi ile Türkiye Büyük Millet Meclis'ne (TBMM) taşıyan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, turizm sektöründe mevcut çalışanların işini kaybettiğini, sezonluk çalışanların ise hiç işbaşı yapamadığını belirtti.

'10 GÜN GEÇMEDEN KENDİMİZİ SALGININ MERKEZİNDE BULDUK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 27 Şubat'ta TBMM'de yaptığı açıklamayı anımsatan Girgin, "Sayın Bakan 2020 için Çin'den 500.000 turist beklentisi olduğunu, Asya pazarından salgın nedeniyle 500.000 kayıp olabileceğini, İran'dan 2019 için 2 milyon turist geldiğini, 2020 yılında bunun bir milyona düşmesinin beklendiğini, alınacak tedbirlerle 2020'de 58 milyon turist ve 41 milyar dolar Turizm geliri hedeflendiğini ifade etmişti. Salgının sanki Türkiye'ye hiç uğramayacağı, sadece turist sayısında azalma olacağı ve bunun yarattığı gelir kaybının da alınacak tedbirlerle giderilebileceği üzerinde yapılan değerlendirmelerden 10 gün geçmeden ülkemiz kendini salgının merkezinde buldu. Can derdine düştüğümüz ortamda Turizm sektörü de "seyahatler olur ama insan sağlığı geri gelmez" diyerek alınan tedbirleri desteklemeyici açıklamalar yaptılar. Ancak dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını sonrasında turistlerin tercihlerinde ve sektörün dinamiklerinde köklü bir değişim yaşanacağı ortada ve turizm sektörü 2020 yılı için ayakta kalabilmenin derdinde. Gelinen noktada sektör de çaresiz sektör çalışanları da." ifadelerini kullandı.

"TURİZM ÇALIŞANLARINA ÇİFTE DARBE"

Sektör çalışanlarının zor durumda olduğunu vurgulayan Girgin, "Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında yer alan turizmde hem mevcut çalışanlar işini kaybediyor, hem de sezonluk çalışan işçiler işbaşı yapamıyor. Çalıştığı otelden 6 ay önce işten çıkarılan turizm işçileri başka yere müracaat etse askıda çalışan olarak görüldüğü için iş verilmiyor. Askıda göründüğünden işsizlik maaşı da alamıyor. Şu anda salgından dolayı iş başı da yapamıyorlar. Bu insanların suçu turizmde çalışmak mı?" ifadelerine yer verdi.