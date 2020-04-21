‘Turizmcinin birikimi güneşteki kar gibi eriyor’

21 Nisan 2020 Salı, 02:00

“Çok zor günler geçireceğimiz kesinleşti” diyen turizmci Baraner, “Bu yıkıcı krize karşı göğüs geren her ülkenin durumu birbirinden farklılıklar arz ediyor. Kiminin parası bol, kiminin sosyal sistemi güçlü, kiminin kredibilitesi yüksek. Türkiye maalesef bu üç kategoride de değil” dedi. Baraner şöyle devam etti:

“Yıllardır ülkemizin vizyon eksikliğini biz dengeliyoruz. Ülkeler arası kopan, bozulan ilişkileri biz tamir ediyoruz. Türkiye’nin nakit parası da biziz, Dünyadaki imajı da biziz. Hatta bu zor günlerde sektörümüze burun kıvıran bankaları da biz hayatta tutuyoruz. Böyle olmasına rağmen gelecek iki yıl en çok biz Türk turizmcileri acı çekeceğiz. Yanacağız, tutuşacağız ama kül olmayacağız.”