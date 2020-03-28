Turizmde 150 bin çalışana işe başlama daveti gitmedi

28 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

Türkiye’ye gelen turistin yarısını konuk eden Antalya’da, koronavirüsün etkileri nedeniyle karamsar ve umutsuz bir durum hâkim. Turizm ve yan sektörler için yaşananlar bir “afet” olarak görülüyor.

Henüz turizm mevsimi başlamadı, ancak ülkeler arası uçuşların durdurulması ve yapılmış rezervasyonların iptal edilmesi nedeniyle otellerin yüzde 90’ı kapalı. Otel yöneticileri, yetişmiş personeline sahip çıkmaya çalışırken yeni sezonla birlikte işe başlamayı bekleyen yaklaşık 100-150 bin kalifiye turizm personeline “işe başlama daveti” yapılmadı.

MAYISTA BAKACAĞIZ

Bosphorus Sorgun Hotel Başkan Yardımcısı Muhittin Ersoy, çalışanlarına gönderdiği mesajda otelin açılışının ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti. Ersoy, “Tüm çalışanlarımızın maaşlarını ödemeye devam etmeye, mevcut durumda çalışmayan personelimizin tamamına maddi destek vermeye karar verdik. Nisan sonunda oluşacak şartlara göre atacağımız adımları güncelleyeceğiz” dedi. Bir tatil köyü yöneticisi de şu vurguyu yaptı: “İş arkadaşlarımız arayıp işe alınıp alınmayacaklarını soruyorlar, ama verecek cevap bulamıyoruz. Önümüzü göremiyoruz ki nasıl ‘işe gel’ diyelim. Mayısta durumu gözden geçirerek karar verebileceğiz.”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise Kültür ve Turizm Bankalığı ile görüşme halinde olduklarını, turizme verilecek desteğin ilintili tüm sektörlere yarayacağını belirtti.