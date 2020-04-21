Türk Hava Yollarının bilet fiyatını bir günde 42 dolar artırdığı iddia edildi

21 Nisan 2020 Salı, 02:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurtdışında bulunan 25 bin Türk vatandaşının tahliye edilmesi için kapsamlı “operasyon” başlattıklarını açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın farklı bölgelerinde bulunan Türk öğrenciler için 22 Nisan’da Moskova’dan uçuş düzenleneceğini duyurdu. THY, biletleri 280 dolardan satışa sundu. Ancak, bilet satışı için internet bağlantısı açılmadı, öğrencilerin biletleri belirli yerlerden belirli saatlerde alabileceği duyuruldu. Bulundukları şehirlerden bilet alamadıklarını belirten öğrenciler, tedbir kapsamında şehirlerarası geçiş yapamadıklarına da dikkat çekti.

Pyatigorsk şehrinde bulunan bir öğrenci, “Biletin fiyatı başta 280 dolardı, bir gün sonra ise 322 dolara çıktı. Bileti alabileceğimiz bir internet bağlantısı da, şehrimizde bileti alabileceğimiz THY ofisi de yok. Bu yüzden biletin her gün artmasından ve mağdur olmaktan korkuyoruz. İlk fiyatı bile zorla denkleştirebildik” dedi. THY’yi aradıklarında “Böyle bir uçuşla ilgili bilgimiz yok” yanıtını aldıklarını belirten öğrenci, “Büyükelçilik gerekli yardımları yapsa da, fiyatı ve şartları THY belirliyor. Hâlâ belirsizlik içindeyiz. Dönememekten endişeleniyoruz” ifadelerini kullandı.

YÖK’TEN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye’ye dönmek isteyen akademisyen ve öğrencilerin, ilgili büyükelçilik veya başkonsolosluklarla iletişime geçmelerini, Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfası ve sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istedi.