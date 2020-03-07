Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti

07 Mart 2020 Cumartesi, 08:10

Çin'in Wuhan kentinde, Aralık ayında ortaya çıkan Corona virüsü 80'den fazla ülkeye yayıldı. Gelen son haberlere göre, dünya genelinde ölü sayısı 3 bini, karantinaya alınanların sayısı ise 100 bini aştı. Avrupa'da en çok vakanın görüldüğü İtalya'da ölü sayısı son 24 saat içinde 197'ye, vaka sayısı ise 3 bin 858'den 4 bin 636'ya yükseldi. Vaka sayısının 613'e ulaştığı Fransa'da, bir Türk vatandaşının virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan ölümcül Corona virüsü nedeniyle bilanço artıyor.

ABD'nde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi tarafından Corona virüsüne ilişkin bir rapor yayınlandı. Üniversite tarafından yayınlanan rapora göre, dünya çapında Corona virüsünden enfekte olan insan sayısı 101 bin 605'e ulaştı.

Üniversite ayrıca, hastalığın yayılışı nedeniyle birçok ülkede dezenfektan ve maske sıkıntısı yaşandığını ve dünya genelinde gıdaların stoklanmaya başlandığını açıkladı.

FRANSA’DA BİR TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'nın Soissons kentinde yaşayan Mersinli Türk vatandaşı 64 yaşındaki Halil Bıçkı’nın Corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Solunum yolu şikayetiyle hastaneye müracaat eden ve virüs nedeniyle hayatını kaybeden Bıçkı’nın ailesi ve hastanede ziyaretine gelenlerin karantina altına alındığı bildirildi.

Bıçkı’nın naaşının defin işlemleri için Türkiye'ye gönderilmesine salgın hastalık tehlikesiyle izin verilmezken, defin işlemlerinin Fransa'nın Soissons kentinde yapılacağı öğrenildi.

Fransa’da 9 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, virüsün ülkede daha çok yayılacağını söyleyerek, virüsün yaşlılar üzerinde daha etkili olması nedeniyle yaşlıları ziyaret etmeme konusunda uyarıda bulunmuştu.

Corona virüsünün yayıldığı ülkelerde son durum:

Çin

Çin’e bugüne kadar 3 bin 42 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 573 kişi karantina altına alındı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, hastanelerden taburcu edilenlerin sayısının ise 53 bin 888’e ulaştığını bildirdi.

Güney Kore

Güney Kore’de virüs nedeniyle ölü sayısının 42’ye yükseldiği açıklandı. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 6 bin 593’e çıktı. Vakaların yüzde 60’ının Daegu kentinde bulunan Shincheonji Kilisesi ile ilişkili olduğu aktarıldı.

ABD

ABD genelinde toplam 267 Corona virüs vakası kaydedilirken, virüs kaynaklı 14 ölüm yaşandı. Pensilvanya eyaletinin Bucks County bölgesinde Corona virüs nedeniyle beş okulun kapatıldığı açıklandı.

Azerbaycan

Azerbaycan'da İran'dan dönen 3 kişide daha Corona virüsü tespit edilmesiyle birlikte ülkedeki vaka sayısı 9'a yükseldi.

İran

İran Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Corona virüsü vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Corona virüsü vakalarında onaylanmış vaka sayısının 4 bin 747 olduğu ve ölenlerin sayısının ise 124'e yükseldiğini açıkladı.

Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin 234 kişinin Corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, “Son 24 saat içerisinde bin 234 yeni vakadan 17'si hayatını kaybetti, böylelikle toplam ölenlerin sayısı 124'e ulaştı. Ülkede virüsten iyileşenlerin sayısı 913 kişiye ulaştı. Bu zamana kadar 15 bin 981 kişi Corona virüsü şüphesi ile hastanelere yatırıldı” dedi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ta 5, Süleymaniye'de 2 ve Kerbela'da 1 olmak ülke genelinde üzere toplam 8 kişide daha Corona virüsü teşhis edildiğini belirtti. Bedir, virüs tespit edilen kişilerin tedavisi için karantinaya alındıklarını bildirirken, Kerbela'da virüs tespit edilen kişinin ise gün içinde öldüğünün belirtti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise virüsle mücadele konusundaki talimatlarına uymayanların ağır şekilde cezalandırılacağını vurgulandı. Böylece Bağdat'ta 2, Süleymaniye'de 1 ve Kerbela'da 1 olmak üzere toplam 4 kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam Corona virüsü vaka sayısı ise 49'a yükseldi.

İtalya

Çin’den sonra en fazla ölümün yaşandığı İtalya’da son 24 saatte ölü sayısı 197’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 4636.

Almanya

Alman Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da tespit edilen Corona virüsünün tespit edildiği kişi sayısını 578 olarak açıkladı.

Singapur

Singapur’da 13 Corona virüsü vakasının tespit edilmesiyle ülke genelindeki toplam vaka sayısı 130’a yükseldi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mai Kaileh, Batı Şeria'da bulunan Beytüllahim kentinde 9 kişide daha Corona virüs tespit edildiğini açıkladı. Yeni vakalarla beraber ülke genelindeki vaka sayısı ise 16'ya çıktı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülke genelindeki toplam vaka sayısının 22'ye yükseldiği duyuruldu. Hastaların Rafic Hariri Üniversite Hastanesi'nde karantina altına alındığı belirtilirken, gerekli tedavinin en yüksel medikal standartlarda yapıldığı ifade edildi.

İsrail

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 yeni Corona virüsü vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısının 19'a ulaştığını açıkladı. Orta İsrail'de tespit edilen 2 yeni vakanın da 50'li yaşlarda olduğu ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, hastalardan birinin 27 Şubat'ta Madrid seyahatinden döndüğü belirtilirken, diğerinin ise 4 Mart'ta Zürih'ten döndüğü ifade edildi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ise ortak bir açıklamada bulunarak, Nil boyunca Aswar kentinden, turistik bir şehir olan Luxor'a giden bir cruise gemisinde çalışan 12 kişide Corona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Yetkililer, virüs tespit edilen kişilerin gemide işçi olduğunu belirtirken, virüsün kaynağının ise Tayvanlı bir turist olduğunu düşündüklerini ifade etti. Tespit edilen 12 yeni vakanın ardından ülke genelinde vaka sayısı 15'e yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 15 yeni vaka daha görüldü. BAE Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Corona virüsü nedeniyle karantina alınanların sayısının 45’e yükseldiği belirtildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede 3 kişide daha Corona virüsü tespit edildiğini, ülkedeki toplam vaka sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında tüm hastaların sağlık durumlarının stabil olduğu söylenirken, virüsün ülkede geniş kitlelere yayılma riskinin düşük olduğu ifade edildi.

Kolombiya

Kolombiya’da ilk Corona virüsü vakasının görüldüğü yetkililerce doğrulandı.

Kosta Rika

Kosta Rika’da yetkililer, ülkede ilk Corona virüsü vakasının teyit edildiğini duyurdu.