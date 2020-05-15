Türkiye Çimse-İş hakkındaki iddialar yargıya taşındı
Türk-İş’e bağlı Türkiye Çimento Seramik Toprak ve Cam Sanayii İşçileri Sendikası (Türkiye Çimse-İş) hakkındaki iddialar yargıya taşındı.
O dönemde Türkiye Çimse-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı olan Burhanettin Arduç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde sendikaya ait otel ile tatil sitesinin inşaat ve tadilat işlerinin sendikanın Genel Başkanı Zekeriye Nazlım’ın ablasına ait şirkete yaptırıldığını ileri sürdü.
Alanya’daki bazı taşınmazların sendikaya satışının genel başkanın akrabaları üzerinden gerçekleştirildiğini iddia etti. Nazlım’ın sendika genel başkanı seçilebilmesi için iki defa boş, bir defa da 500 bin liralık bedel karşılığında Nazlım’a senet verdiğini savundu.
Bu iddiaların gündeme gelmesi üzerine sendikanın Ankara Şubesi’nin kapatıldığını söyleyen Arduç karara itiraz edeceğini bildirdi.
Dilekçede, Nazlım hakkında kamu davası açılması talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bilirkişi raporuna dikkat çekerek takipsizlik kararı verdi. Bilirkişi raporunda, “Herhangi bir usulsüzlüğe, sendikanın zarara uğratıldığına dair maddi bulguya rastlanmadığı” belirtildi.
Arduç, benzer iddialarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) de iletti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, “evrakın gereği için soruşturma defterine kaydedildiğini” bildirdi.
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