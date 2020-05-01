Türkiye ile Kazakistan arasında tahliye polemiği!

01 Mayıs 2020 Cuma, 11:53

Astana-Ankara arasında vatandaşların karşılıklı tahliyesine "bilet fiyatları" damga vurdu. Kazakistan Sözcüsü, Türk vatandaşlarının tahliyesi sırasında THY'nin 200 kadar Kazak vatandaşı getirmeyi reddettiğini söylerken, Türk Dışişleri Sözcüsü, "Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği bilet fiyatını uygun bulmamış ve Kazakistan’ın kendi uçağını getireceğini beyan ederek, ülkemizin Kazak vatandaşları için sunduğu bu fırsatı kabul etmemiştir" dedi.

Kazakistan Dışişleri Sözcüsü'nün, Türkiye'nin kendi vatandaşlarını tahliye sırasında 200 kadar Kazak vatandaşı ülkelerine getirmeyi reddettiği iddialarına Ankara, "fiyatı fazla buldular" yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, THY'nin 24 Nisan'daki uçuşuna Kazakistan vatandaşlarının kabul edilmediği iddialarına karşı çıkarak şunları söyledi:

"Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere Kazakistan’a gidecek THY’nin 24 Nisan tarihli uçuşu ve Kazakistan vatandaşlarının da sözkonusu uçuşla ülkelerine dönebileceği konusunda zamanında bilgilendirilmiştir. Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin talebi üzerine, THY, Türk vatandaşlarının da ödediği bilet fiyatı üzerinden Kazak vatandaşlarının ülkelerine götürülebileceğini Büyükelçiliğe bildirmiştir. Bununla birlikte, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliği bilet fiyatını uygun bulmamış ve Kazakistan’ın kendi uçağını getireceğini beyan ederek, ülkemizin Kazak vatandaşları için sunduğu bu fırsatı kabul etmemiştir."

Dışişleri'nin açıklamasında, Kazakistan'ın kendi uçağı ile tahliyesine neden izin verilmediği belirtilmedi.



