Türkiye Komünist Hareketi: Sermayenin ve AKP’nin derebeylik devleti!

01 Nisan 2020 Çarşamba, 20:31

Türkiye Komünist Hareket (TKH), "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası' ilan ettikten sonra CHP’li belediyelerin yardım kampanyasının yasaklanmasını 'devlet içinde devlet olmaz' görüşüyle savundu. Ancak mesele basit: Yardımlarla kimin siyasi rant elde edeceği tartışması yürütülmektedir. İşte zihniyet budur." sözleriyle tepki gösterdi.

"AKP HALKA HESAP VERMELİ"

Asıl meselenin devletin yardım kampanyasına muhtaç kalması olduğu belirtilen açıklamada "Devletin ekonomik işletmelerini özelleştirip yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekenler bugün yardım kampanyasından medet ummaktadırlar. Bugün gelinen ekonomik tablonun sorumlusu 20 yıldır iktidarda bulunan AKP’dir. AKP önce bunun hesabını halka vermelidir" dendi.

“ANNEME SÖYLERİM” POLEMİĞİ

Bugün ‘devlet içinde devlet’ tartışmasının olmadığını ifade eden TKH'liler, "Bugün devletin bizzat AKP tarafından Parti Devleti haline getirilmesi vardır. Bugün bir derebeylik devleti karşımızdadır. İçişleri Bakanı gözaltına alınan tır şoförü gündeminde “kimin gariban olacağına ben bakarım” diyerek derebeyi gibi konuşmakta, Uşak Valisi sokakta gördüğü yurttaşlara “uzaklaşın, hadi” diyerek halkı azarlamakta, bir rektör sosyal medya üzerinden “anneme söylerim” diyerek üniversitelerin ve bilimin saygınlığını ayaklar altına almaktadır. “Devlet içinde devlet olmaz” diyenlerin yaratmış oldukları devlet, bir derebeyi ve Parti devletine dönüşmüştür!" açıklamasında bulundu.

"SERMAYENİN MİLYONLARINA EL KOYUN"

TKH'den yapılan açıklama, "Bugün mesele devletin kimin devleti olduğudur. Bu devlet halkın devleti değil, sermayenin devletidir! Devletin bütün kaynaklarının patronlara, müteahhitlere ve yandaşlara aktarıldığı sır değildir! Devletin kasasını patronlara açanlar, halka yardım söz konusu olunca dayanışmadan bahsetmektedirler. Emekçinin cebinden zorla bağış toplamak yerine, sermayenin milyonlarına el koyun, yeter!" sözleriyle sonlandırıldı.