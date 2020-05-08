Türkiye, koronavirüs salgınında dünyada kaçıncı sırada?

08 Mayıs 2020 Cuma, 23:46

83 milyon nüfuslu Türkiye, demografik veriler dikkate alındığında 135 bin 569 vaka ile dünyada 42'inci; 3 bin 689 ölüm ile 34'üncü sırada bulunuyor.

Sadece tanı ve can kaybı sayılarının dikkate alındığı nispi olmayan mutlak rakamlarda ise Türkiye dünyada vaka sayısında 9'uncu, ölüm sayısında da 13'üncü durumda görünüyor

Çeşitli konularda eş zamanlı istatistikler sağlayan Worldometers'ta paylaşılan küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs tanısı konanların ve virüs nedeniyle ölenlerin sayıları veriliyor. Sitedeki verilerle, nüfusa oranla salgının ülkelere göre yayılım ölçüleri izlenebiliyor..



Küresel verilere göre Avrupa'nın beş mikrodevletinden biri olan ve etrafı İtalya toprakları ile çevrili San Marino vaka sayısında 1. sırada görünüyor. San Marino'yu, Vatikan, Andorra, Katar, Lüksemburg, İspanya, İzlanda, İrlanda, Belçika, Cebelitarık izliyor.

Küresel verilerde, ülke ülke 1 milyon kişi içinde Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sıralamasında 1. sırada San Marino görünüyor. San Marino'yu; Belçika, Andorra, İspanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa, Sint Maarten, İsveç, Hollanda ve İrlanda izliyor.

Öte yandan bugün 4 bin 330 yeni vakanın eklenmesiyle Brezilya'daki toplam koronavirüs vaka sayısı Türkiye'yi geçti.

Vaka sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

1. ABD

2. İspanya

3. İtalya

4. Birleşik Krallık

5. Rusya

6. Fransa

7. Almanya

8. Brezilya

9. Türkiye

10. İran

11. Çin

12. Kanada

13. Peru

14. Hindistan

15. Belçika

Ölüm sayılarındaki mutlak sayı sıralamasında ilk 15 ülke şöyle:

1. ABD

2. Birleşik Krallık

3. İtalya

4. İspanya

5. Fransa

6. Brezilya

7. Belçika

8. Almanya

9. İran

10. Hollanda

11. Çin

12. Kanada

13. Türkiye

14. İsveç

15. Meksika