Türkiye kritik eşiği aştı: Artık ‘su fakiriyiz’

23 Mart 2020 Pazartesi, 11:38

Koronavirüs salgını nedeniyle sık sık tüketilen ve bu süreçte ‘israf edilmemesi’ uyarılarının yapıldığı suyun ayrım gözetmeksizin tüm yurttaşlara ‘ücretsiz’ olarak ulaştırılması gerektiğini bildiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, iktidarı göreve davet etti.

CHP’li Karaca, “Devletin su politikası şeffaf ve güncel verilere dayanılarak hazırlanmalı, su havzalarını, sulak alanları koruyan ve varlığını sürdürmesini sağlayan bir yaklaşımla düzenlenecek Su Kanunu acilen yürürlüğe konulmalı” dedi.

Ülkedeki bölgeler arasında yaşanan su sıkıntılarının acilen çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizen Karaca, şöyle konuştu:

“Kişi başına düşen kullanım suyu oranları tespit edilerek, iklim değişikliği, nüfus artışı gibi etkenler de gözetilerek acil eylem planları oluşturulmalıdır. Suyun aynı zamanda enerji kaynağı görülmesinden kaynaklı sorunlara dikkat çekmek, yapılacak projelerde akarsu sistemlerinin ve derelerin varlıklarının yok edilmesine sebep olacak HES projelerinin dikkatle izlenmesi elzemdir. Su en temel haklardandır.”

HESABI SORULMALI

HDP de Su Günü nedeniyle bir açıklama yayımladı. Türkiye’nin artık su fakiri olduğu ve yurttaşların ‘boşa giden suların hesabını sorması gerektiği’ bildirilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Deniz kıyıları ve diğer su varlıkları ile bağlantısı dev otoyol ve inşaat projeleri nedeniyle kopan yurttaş bunun hesabını devlete sorabilmeli. İklim krizi ile yok olan su varlıkları için alınmayan önlemlerin hesabını yurttaş devlete sorabilmelidir. Suyun sadece bireysel kullanım üzerinden değerlendirilmesi, devletin kötü su politikalarının üzerini örtmek için kullanılan bir araçtır. Bu yüzden iktidar kötü su politikalarının hesabını vermek zorundadır. Su bir insan hakkı ve yaşam hakkıdır.”