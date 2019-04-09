YSK, Büyükçekmece kararını çoktan vermiş

AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak 'sahte seçmen kayıtları nedeniyle ilçede seçimlerin yenilenmesini istemişti. Dilekçeyi değerlendiren İstanbul İl Seçim Kurulu talebi reddetmişti. Bu kararın ardından CHP'den Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilen Hasan Akgün düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

YSK 'İTİRAZ OLMAYAN YERLERDE MAZBATA VERİLECEK' AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

YSK Başkanı Sadi Güven, daha önce yaptığı açıklamada itiraz olmayan yerlerde mazbataların verileceğini söylemişti. Güven, 5 Nisan'da YSK binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin sona erdiğini ve geçici sonuçların siyasi partilerle paylaşıldığını belirtmişti. 1 Nisan'dan itibaren de itiraz sürecinin başladığını ve bu sürecin devam ettiğini aktaran Güven, ilçe ve il seçim kurullarının itiraz olması durumunda kararlarını vereceğini vurgulamıştı. 2 Nisan’da saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz süresinin olduğunu hatırlatan Güven, “İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. İl seçim kurullarında bir günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içerisinde itirazlara karar verecekler. Sonra 3 gün içerisinde de isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek” diye konuşmuştu. Sadi Güven, mazbatalarla ilgili soru üzerine, “İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek” karşılığını vermişti.