Nişantaşı'nda çatıda ölümüne şov

İstanbul’da metrobüs üstünde yaptığı sörf ile tanınan parkur sporcusu Jack Kahyaoğlu, Bağcılar’daki ölümüne çatı şovundan 6 ay sonra bu kez Nişantaşı'nda çatıya çıktı.

Son olarak 6 ay önce Bağcılar'da çatıdan çatıya atlayıp ölümüne akrobatik hareketler yapan Jack Kayhaoğlu, şimdi de Şişli Nişantaşı’nda çatıya çıktı. İHA'nın haberine göre, arkadaşlarıyla beraber bir binanın tepesine tırmanmak için plan yapan Kayhanoğlu, uygun bir bina bulmak için semtte bir süre sokakta gezindi. Gençler ardından rastgele bir binanın içerisine girdi. Binanın 3’üncü katına çıkan gençler buradaki pencereye açarak çatısına tırmanmak istedi.

Gençlerden ikisi herhangi bir sorun olmadan tırmandı ancak arkadaşları tırmanırken, bastığı taş yerinden çıkınca düşme tehlikesi geçirdi. Genç arkadaşlarının yardımıyla yukarı çekildi. Ardından da gençlerin çatıdaki tehlikeli şovu başladı. Yine çatıdan çatıya atlayan gençler, şov uğruna akrobatik hareketlerle canlarını hiçe saydı. Gençler, ölümüne şovu sosyal medyadan da yayınladı.