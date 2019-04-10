İyi ki doğdun Metin Göktepe!

8 Ocak 1996’da gittiği haberde gözaltına alınarak polisler tarafından işkencede öldürülen Evrensel Muhabiri Metin Göktepe’nin bugün 51. yaş günü.

“Mutlaka ben izlemeliyim” diyerek 8 Ocak 1996’da gittiği haberde gözaltına alınarak polisler tarafından işkencede öldürülen Muhabirimiz Metin Göktepe’nin bugün 51. yaş günü...

Metin Göktepe’nin doğum günü, 22 yıldır olduğu gibi bugün de adına verilen gazetecilik ödülüyle kutlanıyor. Göktepe ödülleri bu akşam verilecek.

METİN GÖKTEPE’NİN YAŞAMI

Metin Göktepe, 10 Nisan 1968’de, Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Çipil köyünde dünyaya geldi. Yaşamının ilk 11 yılını burada geçiren Metin, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan, 8 çocuklu emekçi bir ailenin 7. çocuğuydu.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümüne girdi. Metin üniversitede öğrenci gençlik mücadelesinin aktif bir üyesi oldu. Öğrenci ve işçi hareketinin oldukça coşkulu olduğu bu dönemlerde, birçok kez gözaltına alındı.

POLİSLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

1992 yılının mart ayında işçi ve emekçi hareketinin gelişimine objektif tutacak bir derginin, Haberde ve Yorumda Gerçek dergisinin çıkacağını öğrenince orada çalışmaya başladı. Yayın hayatı boyunca Haberde ve Yorumda Gerçek dergisinin muhabiri olarak çalışan Metin, 7 Haziran 1995’te kurulan Evrensel’de yer aldı.

Metin, Eyüp’te, 8 Ocak 1996’da Ümraniye Cezaevinde öldürülen Rıza Boybaş ve Orhan Özen’in cenazelerini takip ederken polislerce gözaltına alındı. İşkence ile öldürülen Metin’in cenazesi götürüldüğü kapalı spor salonunun yakınına bırakıldı.

Öldürülmesinden sorumlu polisler kamuoyunda “Rahşan affı” diye bilinen afla şartlı tahliyeden yararlanarak toplam 1 yıl 8 ay yatmışlardır.

Metin Göktepe gözaltında öldürülmüş gazeteciler içinde katilleri yargılanmış ilk gazetecidir.