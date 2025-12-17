235 emniyet müdürü emekli edildi: Aralarında Süleyman Soylu'nun 'sağ kolu' da var!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.12.2025 14:47:00
Haber Merkezi
Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında dün toplanan Yüksek Değerlendirme Kurulu, 235 emniyet müdürünü emekliliğe sevk etti. Emekli edilenler arasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun emniyetteki ekibinin önde gelen isimlerinden Eski Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da bulunuyor.

Emniyet teşkilatında merakla beklenen emeklilik işlemleri dün gerçekleştirildi. Mevcut yönetici kadrosundaki emniyet müdürü ve emniyet amirlerinin durumunu görüşmek amacıyla oluşturulan Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK), Genel Müdür Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında bir araya geldi.

T24’ün aktardığına göre; personel Başkanlığı’nca hazırlanan listeler üzerinde değerlendirme yapan YDK üyeleri, 18 merkez emniyet müdürü, 77 ikinci sınıf emniyet müdürü ile 40 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürünün emekli edilmesine karar verdi. Kurul ayrıca, daha önce emekli edilmesine karşın idare mahkemesi kararıyla yeniden göreve dönen 100 emniyet müdürünü emekli etti. Böylece, toplamda 235 emniyet müdürü emekli edildi.

ADI, SEZGİN BARAN KORKMAZ GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ!

YDK tarafından emekli edilenler arasında; önceki dönem İçişleri Bakanlığı görevini yürüten Süleyman Soylu’nun emniyetteki 'sağ kolu' eski Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu da var.

Holoğlu, Soylu’nun bakanlığı döneminde önce KOM Başkanı olmuş, ardından da KOM Başkanlığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı konumunda görev yapmıştı. Holoğlu’nun adı, halen ABD’de bulunan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına çıkmadan önce Soylu ile bakanlıktaki makamında görüşmesini organize etmesi ve görüşmede bulunması sebebiyle gündeme gelmişti.

YDK tarafından gerçekleştirilen emeklilik işlemleri sonrasında birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi işlemleri gündeme gelecek.

