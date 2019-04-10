İmamoğlu: O gece bir darbe yapılacaktı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün uzun yıllardır beraber olduğumuz bir arkadaşımız. Büyükçekmece süreci, takip ettiğim bir süreç. Büyükçekmece göç alan ve nüfusu artan bir ilçemiz. İstanbul'un nüfusu artan ilk 7-8 ilçesinden.

Öyle açıklamalar duyuyorum ki şaşkınlıkla dinliyorum. Siyasilerden, belediye başkanlarından. İnsan verileri kullanmak ve anlatmak konusunda bu kadar mı acemi bu kadar mı kötü niyetli olur diye düşünmekten alıkoyamıyorum kendimi.



"ALDATMA VE YALAN ÜZERİNE KURULAN BİR SİSTEM"

Büyükçekmece'deki seçmen verilerinden bahsetmemiz gerek. Büyükçekmece'de birden 20 küsur bin seçmen hareketi birden olmuş gibi szihinlere nakşetmeye çalışıyorlar. 6 ayda 3 binin üzerinde seçmen sayısı artmış.

Ne yazık ki aldatma ve yalan üzerine kurulan bu sistemin arızaları var. Büyükçekmece'de deniyor ya 20 küsur bin seçmen hareketliliği var. Sanki Büyükçekmece'de bir anda 20 bin seçmen hareketi olmuş gibi insanların zihnine nakşetmeye çalışıyorlar.

Bu iddiayı ortaya atan kişiler iftira, yalan değilse geçerli oyun 175 bin olması lazım. Aradaki fark 2 bin 300 civarında. Kullanılan oy 149 bine düşüyor. Biliyorsunuz katılım oranı daha düşük. Geçerli oy ise 144 bin 733. Sayı burada. Geçerli oy haziran ayında 146 bin 138.

Taşınmış oy, hayali oy diye bir şey yoktur, listelerimizden eminin diye YSK Başkanı'nın açıklaması var şubat ayında. Büyükçekmece aynı zamanda nüfus hareketliliğinde nüfus oranına göre 30. sırada. Aynı nüfuslara sahip Sancaktepe'de Çekmeköy'de daha yoğun nüfus hareketliliği var. AKP'nin kazandığı iki ilçe.



"SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN CHECK ETMESİNİ RİCA EDİYORUM"

Verileri kıyasladıktan sonra İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın ifadelerini paylaşmak istiyorum. Mevlüt Uysal Büyükçekmece adayı. Sözüne güvendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı'nın check etmesini rica ediyorum. Karabat'ın tespitlerini anlatacağım. 4 Ocak 2019'da seçmen kayıtları askıya çıkıyor. İtirazlar yapılıyor. 18 Ocak 2019'da kesinleşiyor. Büyükçekmece'ye seçmen kaydırmada iki ilçenin aktif olduğunu tespit ediyor Karabat. Başakşehir ve Fatih nüfus kayması var Büyükçekmece'ye. Mevlüt Uysal öneki Başakşehir başkanı. Masum olduğunu düşünelim. 4 ismin aynı adreste Kamiloba'da Gümüş 1 Sokak'ta 11 kişi aynı adrese kayıt yapıyor. Nurettin Ertemel, Hüseyin Sevim, Kaan Şahin (Başakşehir Kulübü'nün başkan yardımcısı), Abdullah Yasin Durmuş.

MEDYA ELEŞTİRİSİ

AA, saat 6 küsürlerden 11'lere kadar veri girdi. Ne zaman biz çıktık 10 gibi (3 kanaldan takip ediyoruz YSK, parti sistemi, sadece büyükşehir belediye başkanlığı verilerini takip ettiğimiz kimsenin bilmediği sistem) Tüm ıslak imzalı veriler elimizdeydi. Sultangazi hariç. 2 gün sonra tamamlandı. AA bizi de aramadı.

Devletin kurumu veriyi bir partiden alıyor. Ne kadar acı. Biz Kurtuluş Savaşı'nı Anadolu Ajansı'nın desteğiyle kazandık. Anadolu Ajansı 100 yılın medya skandalına imza atmıştır.

"O GECE DARBE YAPILACAKTI"

24 bin 57'lik ilk farktan sonra itirazları sonucu maddi hataların olduğu tutanaklar düzeltildi. 20 bin 388'e düştü. Sonra bazı ilçelerin tamamı, bazı ilçelerde de geçersiz oylar sayıldı. Fark 14 bin 87'de.

O gece bir darbe yapılacaktı. O afişlerin asılması bile darbe hazırlığıydı. Biz bir darbe girişimini devirdik. Burdan suç duyurusunda bulunuyorum.

Sabahın köründe afişler asılmaya başlandı. Demokrasi adına bir katletme operasyonu. Binali Yıldırım'ın yerinde olsam o kişilerin yüzüne bakmak, maddi manevi,, ahirete dair haklarımı ararım. Neymiş özür dileyecekmişim. Suç duyurusunda bulunacağım. Milletvekilleriyle de konuşuyorum. Halka mı hizmet ediyorsun 3-5 kişiye mi? AA Genel Müdürü, AK Parti İl Başkanı, AK Parti Seçimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı...

Sayın Cumhurbaşkanı bile bence tecrübesine dayanarak süreçte bir hata olduğunu görmüş hissetmiş. Ben yerinde olsam bu arkadaşlarla ilgili gerekeni yaparım partide. İstanbul gönüllerine, 10 binlerce kişiye diyorum ki hepiniz demokrasi kahramanısınız. Darbeyi bertaraf ettiniz.

FETÖ İDDİALARI

İçişleri Bakanı nerede, emniyet, istihbarat nerede? Kaybettikten sonra bir çare arayışıysa insanları meşgul etme. Kafaları karıştırmak, suları bulandırmak isteyenler var.

ERDOĞAN'IN "HAVAYA GİRMEYİN" SÖZLERİNE YANIT

Havaya girmeyi hiç bilmem, ayaklarım hep yere basmıştır. Ama 16 milyonun insanın oyuyla göreve geldiğimi biliyorum.