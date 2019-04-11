İstanbul’da son durum: Tek ilçe kaldı

İl Seçim Kurulu iki aday arasındaki farkı açıkladı. Son verilere göre 13.992. Yüzde 97 oranında durum tespit edildi ve yüzde 3'lük kısım hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu 4 milyon 170 bin 488 oy, Binali Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 496 oy, yani 13.992 oyluk bir fark mevcut.

Seçimin üzerinden 11 gün geçti. Şu anda sayımı yapılan tek ilçe kaldı o da Maltepe. Maltepe'de 800'den fazla sandığın sayılması bekleniyor. Bu nedenle yüzde 97'de oran takılı kalmış durumda. Bir taraftan da gözler Büyükçekmece’de...