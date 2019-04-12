El ve ayakları bağlanıp öldürüldü: Katili komşu çıktı

Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan evli ve 2 çocuk babası Ali Çetinkaya, geçen pazar günü saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'ndeki evinde kendisine yemek getiren kız kardeşi Yeter Gökoğlu tarafından ölü bulundu. Açık olan kapıdan içeri girdiğinde ağabeyinin, el ve ayakları bağlanmış haldeki cesediyle karşılaşan Gökoğlu'nun feryadına koşan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polisin yaptığı incelemede, evde boğuşma yaşandığı, Çetinkaya'nın başına yerde kırık olarak bulunan ütü ile vurulup, yorgan ve yastıkla yüzüne bastırılıp öldürüldüğü belirlendi. Eşi Pakize Çetinkaya'nın 6 Nisan günü, gelini ile İstanbul'daki oğlunu ziyarete gitmesi nedeniyle evde yalnız olduğu öğrenilen Çetinkaya, ertesi gün kentte toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, olay sonrası katili belirleyip yakalamak için 3 ayrı özel ekip oluşturdu. Polis ekipleri, cinayet zanlısının pazarcılık yapan Çetinkaya'nın 7-8 yıl önce günlük harçlıkla yanında çalıştırdığı komşusu Özal A. olduğunu belirledi. Evine düzenlenen operasyonla yakalanan Özal A. gözaltına alındı. Özal A.'nın, hırsızlık amacıyla inşaat eldiveni kullanarak komşusunun evine girdiğini, Çetinkaya'yla karşılaşınca boğuşma yaşandığını, başına ütüyle vurarak yaraladığını, sonrasında ise boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Özal A.'nın, Çetinkaya'yı, kendisini polise ihbar etmesinden korktuğu için öldürdüğü anlaşıldı. Özal A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.