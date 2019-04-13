İmamoğlu AKP seçmenine seslendi: Senin adayın olsaydım...

Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'ndeki konuşmasından satır başları: Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevimi Mehmet Murat Çalık’a devrediyorum.

Bugün burada başka bir buluşmanın müjdesini veriyorum. Saraçhane'de 16 milyon insana hizmet etmeye başlayacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Dün seslendim bugün de AK Partili dostlarıma sesleniyorum. 1994 yılında sayın Cumhurbaşkanı o dönemde aldığı oylarla çekişmeli bir yarıştan sonra SHP ve Doğru Yol hükümeti üyeleri İBB'yi devretti mi? Tereddüt duydu mu? Sizin başkanlığınızda kazandığınız seçimden sonra görev size verildi mi? Evet verildi. Nedir derdiriz? Tekrar sesleniyorum Ben sizin adayınız olsaydım ne düşünürdünüz?

Bu millet bağıran çağıran siyasilerden usandı. Bu kardeşiniz huzurun simgesi olmaya çılışacak. Yolda selam vererek gülümseyeceğim. Benim gülen yüzümü lükfen hafızanızdan çıkarmayın. Görevi teslim alacağım. Hakkını yemediysem kardeşim, kimseye de hakkımı yedirmem. Bu kadar net.