CHP delegesine silahlı saldırı

Çelebi ve Ündemir yaptıkları yazılı açıklamada CHP Adana İl Delegesi İhsan Yozcu’nun Cuma günü saat 22.00 sıralarında Yumurtalık’ta ilçe merkezinden Narlıören Mahallesi’ndeki evine giderken Akdeniz Mahallesinde önünün iki otomobil tarafından kesilip, saldırıya uğradığını aktardı.

Darp edilen Yozcu’nun Ceyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığını kaydeden Çelebi ve Ündemir, “Bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenleri de saldırı yaptıranları da nefretle kınıyoruz. İl Delegemiz İhsan Yozcu’ya acil şifa diliyor, saldırıyı gerçekleştirenlerin, varsa azmettirenlerin bir an önce yakalanıp yargı önüne çıkarılmasını ve hak ettikleri cezaya çarptırılmasını istiyoruz” diye konuştu. (Gerçek Gündem)