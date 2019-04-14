KHK'li öğretmen iş cinayetinde yaşamını yitirdi

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Göktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tadilat halindeki iki katlı evde işçilerin çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Gürültüyle çöken evi gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye geçen ekipler, enkaz altında kalan kalıp ustası Aslan Durman'ın cansız bedenini çıkardı. Enkaz altında kalan isimleri öğrenilemeyen 2 işçi ise ağır yaralı olarak çıkarılıp ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çöken evin enkazı altında kalan 2 otomobilin de hasar gördüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, yaşamını yitiren Aslan Durman'ın KHK ile ihraç edilen üyeleri olduğu bildirildi.

Açıklamada "Haksiz,hukuksuz bir şekilde 686 sayılı KHK ile ihraç edilen üyemiz Aslan DURMAN inşaat kazasında hayatını kaybetmiştir. Cenazesi otopsi işlemleri için Viranşehir Devlet Hastanesinde bekletilmektedir. Ailesine, Eğitim-Bilim Emekçilerine ve sevenlerine sabır diliyoruz." dendi.