Kömür pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Mersin'in Anamur ilçesinde, bir apartmanın asansör bakımını yaptığı sırada kabin ile duvar arasında sıkışan işçi yaşamını yitirdi. Şırnak'ta da çalıştığı kömür paketleme fabrikasında, kömür pres makinesinde sıkışan işçi hayatını kaybetti.