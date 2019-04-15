Kömür pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Mersin'in Anamur ilçesinde, Akdeniz Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın asansör bakımını yapan Nuri Serbest (28), çalışma sırasında asansör kabiniyle duvar arasında sıkıştı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Serbest'in hayatını kaybettiğini belirledi.
PRES MAKİNESİNE ÇALIŞAN İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Şırnak - Cizre Karayolu'nun 15. kilometresinde özel bir şirkete ait kömür paketleme fabrikasında çalışan Mahsun Kabak, dengesini kaybederek pres bandına düştü. Pres makinesine sıkışan Kabak, 112 Acil Servis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan Kabak, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.