Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu sözünü tuttu

31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı seçilen "Komünist Başkan" Fatih Mehmet Maçoğlu, verdiği sözleri tek tek yerine getirmeye devam ediyor.

MAKAM ARACINI GELİN ARABASI YAPTI

Seçim öncesi yaptığı açıklamalarda makam aracı kullanmayacağını belirten Komünist Başkan, belediye başkanlığına ait makam aracını düğün arabası yaptı. Dünya evine giren genç çift, gelin arabasına dönüştürülen makam aracıyla Tunceli caddelerinde tur attı.

MAÇOĞLU: BU ARAÇ HALKIN ARACIDIR

Düğüne katılarak genç çifti tebrik eden Başkan Maçaoğlu yaptığı açıklamada "Seçim öncesi seçilirsem makam aracını ilk evlenen çiftlerimiz için gelin arabası yapacağımı söylemiştim. Bu arkadaşlarımız da ilk başvuran çiftimiz oldu. Bu araç halkın aracıdır, halkın hizmetindedir" ifadelerini kullandı.