HDP'li Mızraklı yine yakaladı: Gönül belediyeciliği değil banyo belediyeciliği yapmışlar

HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı önceki dönem belediyeye kayyım olarak atanan Cumali Atillla’nın yaptırdığı lüks banyo ve makam salonu ile oturma odasının görüntülerini paylaşmıştı.

Mızraklı bu sefer de Diyarbakır DİSKİ genel müdürlük odasının videosunu "Gönül belediyeciliği değil banyo belediyeciliği yapmışlar" notuyla paylaştı.