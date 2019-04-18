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HDP'li Mızraklı yine yakaladı: Gönül belediyeciliği değil banyo belediyeciliği yapmışlar

HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı kayyımın lüks banyosunun ardından bu sefer de DİSKİ genel müdürlük odasının banyosunu paylaştı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe, 14:59

[Haber görseli]HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı önceki dönem belediyeye kayyım olarak atanan Cumali Atillla’nın yaptırdığı lüks banyo ve makam salonu ile oturma odasının görüntülerini paylaşmıştı.

Mızraklı bu sefer de Diyarbakır DİSKİ genel müdürlük odasının videosunu "Gönül belediyeciliği değil banyo belediyeciliği yapmışlar" notuyla paylaştı.

Cumhuriyet İMECESİ

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