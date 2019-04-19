Anne ve kızı evde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde oturan Cennet (90) ve kızı Fikriye Erden'den (63) haber alamayan ve oturdukları daireden koku geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri, çilingirle açıp girdikleri evde anne ve kızın ayrı ayrı odalarda cesetlerini buldu.

Yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin edilen anne kızın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.