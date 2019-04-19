Cumhuriyet davasında hukuk garabeti

Gazetemizin eski yöneticilerini ve çalışanlarının yargılandığı davada 5 yıl altında hapis cezası alanlar hakkında verilen istinaf mahkemesinin kararı UYAP’a yüklendi. Kararla birlikte Cumhuriyet davasında 5 yıldan az hapis cezası alan Musa Kart, Kadri Gürsel, Güray Öz, Hakan Kara, Önder Çelik, Emre İper, Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör hapse girecek. 5 yılın üstünde ceza alan 6 kişinin dosyasının Yargıtay tarafından bozulması durumunda yeni bir hukuk garabeti yaşanacak.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi eski yazarları ve yöneticilerinin yargılandığı davanın karar duruşmasında gazetenin eski İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’a 7 yıl 13 ay 15 gün, eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’ya, muhabiri Ahmet Şık’a, yazarı Aydın Engin’e 7 yıl 6 ay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ile yazarı Hikmet Çetinkaya 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Gazetemiz eski avukatı Bülent Utku 4 yıl 6 ay, okur temsilcisi Güray Tekin Öz, Cumhuriyet Vakfı yöneticisi Önder Çelik, karikatürist Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör 3 yıl 9 ay, yazar Kadri Gürsel 2 yıl 6 ay ve gazetemiz muhasebe çalışanı Yusuf Emre İper ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 5 yılın üzerinde hapis cezası alanların dosyası temyiz için Yargıtay’a taşınırken, 5 yılın altında ceza 8 kişi hakkındaki karar 19 Şubat’ta İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.



Bir haftalık süreç



Davayla ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı. 5 yılın altında ceza alan isimlerin istinaf mahkemesince onanan cezaları UYAP’a yüklendi. Kesinleşen karardan sonra verilen cezaların infazının uygulanması için dosya ilk olarak İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek. Mahkeme kesinleşme yazısı yazarak gereğinin yapılması için infaz savcılığına gönderecek. Savcılık da cezası kesinleşen kişilerin infazlarını tamamlamaları için karar çıkaracak. 8 kişinin tutuklama sürecinin bir hafta kadar süreceği tahmin ediliyor.



‘Gazetecilik suç değil’



İstinaf mahkemesinin kararının UYAP’a yüklenmesiyle cezaevine gireceği kesinleşen gazetecilerden Kadri Gürsel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Erdoğan’ın samimi olmadığını şu somut nedenden dolayı biliyordum: Cumhuriyet davasında onanan hapis cezaları İmamoğlu’nun mazbatayı almasından bir gün sonra UYAP’a yüklendi. Ben dahil 8 Cumhuriyetçi hapse girecek #gazeteciliksuçdeğildir” dedi.



Sözler tutulmadı



İstinaf mahkemesinin onama kararı hukuki bir tartışmayı da beraberinde getirmişti. Kararın Yargıtay tarafından bozulması durumunda yeni bir hukuk garabeti yaşanacağına dikkat çeken hukukçular, 5 yılın altında ceza alanlara temyiz yolunun kapatılmasının “adalet duygusuna aykırı” olduğuna ve yeni bir hukuksuzluğa neden olacağını söylemişti.



Gazetemizin gündeme getirdiği ve adaletsizlikle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “adaletsizliğin” düzeltilmesi için istinaf başkanlarıyla görüştüklerini, yasal düzenleme yapılacağının işaretini vermişti. Gül, toplu davalarda aynı fiilden verilen kararlarda kendi içinde bir itiraz-denetim ya da Yargıtay’da temyiz üzerinde çalışma yapıldığını belirtmişti.