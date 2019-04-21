Kılıçdaroğlu: Bir milim geri adım atmayacağım

Zırlı araçla bölgeden çıkarılan Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne geldi. Burada partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

Burada bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Hiç kimse unutmasın. Kuruluş ve kurtuluşun partisi olan CHP’nin genel başkanıyım. Kuvayı milliyecilerin partisinin genel başkanıyım. Hiçkimse unutmasın. 82 milyonu kucaklayan bir partinin genel başkanıyım. PKK saldırısına uğramıştım aynı salıdırının benzerine uğradım. Sanıyorlar ki geri atacak, bir milim geri atmayacağım. Bu ülkenin birliğini ve bütünlüğünü savunuyoruz. Bu ülkenin çakıl taşını bir kişiye vermem. Canını verecek kişi varsa onun adı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Şehitler bizim onurumuzdur. Hepimizin yüreğinde acı duyulur. Şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu hepimiz biliriz. Benim şehit cenazesine gitmemi istemiyorlar. Katılacağım. O şehitler 82 milyonun şehididir.

Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehit ailesi üzüldü. Bunların şehide, namaza, inanca saygısı yoktur. Bunlar müslüman da değildir. Namaz kıldırmadılar. Siz namazdan, şehitten ne istiyorsunuz. Ben Mehmetçik babasıyım. Şehitler ölmez vatan bölünmez, bu bizim şiarımızdır. Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, Afrin’de var şehidimiz. Biz şehitler arasında ayrım yapmadık. Şehit 82 milyonun onurudur. Bu ülkenin harcında yüzbinlerce şehidin kanı vardır. Siz hangi yüzle şehit cenazesini kıldır mıyorsunuz? Beni üzen durum şudur. Saldırıya uğradım diye üzülmedim. Hakkı hukuku, adaleti savunanlar tarihin her döneminde saldırıya uğramışlardır. Feriştahları da gelse savunacağız. Beni üzen şehide yapılan saygısızlıktır. Cenaze namazı doğru dürüst kılınmadı. Anne, baba acılıdır. Dışarıdan gelenlerin tezgahıdır. Ne yaparlasa yapsınlar bizi yıldıramazlar. Benim için darağaçları kurdular, her türlü tehdit de bulundular. Bir canım var; bu ülkenin bekası, huzuru, kalkınması için, çocukların mutlu olması için bir can gerekiyorsa o canı vermeye hazırım. Hiçbir saldırı bizi yıldıramaz. Bir milim geri adım atmayacağım. Bu ülkeyi büyütmek zorundayız. Ne yaparsanız yapın asla vazgeçmeyeceğiz.

Birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkeye bahar getireceğiz, ülkenin her karışında bahar olacak. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi diyoruz, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyoruz.

AKŞENER CHP GENEL MERKEZİ'NDE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyareti için CHP Genel Merkezi'nde.