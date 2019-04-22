İnek Koşusu'na Ülkü Ocakları iptali

Mülkiyeliler Birliği’nin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ)’ne ait Eymir Gölü’nde 28 Nisan 2019 Pazar günü yapmayı planladığı “İnek Koşusu”, ODTÜ yönetiminin, aynı yerde aynı saatte Ülkü Ocakları’nın koşusuna da izin vermesi nedeniyle iptal edildi.

Mülkiyeliler Birliği, iptalin gerekçesini, “ODTÜ yönetiminin ilk başvuru tarafımızdan yapılmış olmasına rağmen, ‘İnek Koşusu’ ile aynı tarihte ve aynı saatte Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından organize edilen bir koşuya onay vermesidir” olarak açıkladı.

İşte Mülkiyeliler Birliği'nden yapılan açıklama:

Değerli üyelerimiz ve kıymetli Mülkiye dostları,

Bildiğiniz üzere 28 Nisan 2019 tarihinde Eymir Gölü’nde gelirini burs fonuna aktaracağımız “İnek Koşusu” ile eğlenceli ve dayanışmayı öne çıkaran bir etkinlik düşlemiştik.

ODTÜ yönetimi ve Türkiye Atletizm Federasyonu nezdinde tüm resmi başvurularını yaptığımız, onaylarını aldığımız, sponsorluk görüşmelerini tamamladığımız etkinliğimizi ne yazık ki iptal etmek zorunda kaldık.

Bu kararı almamızın nedeni, ODTÜ yönetiminin ilk başvuru tarafımızdan yapılmış olmasına rağmen, “İnek Koşusu” ile aynı tarihte ve aynı saatte Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından organize edilen bir koşuya onay vermesidir.

Bu kapsamda ODTÜ yönetimi nezdinde çok sayıda görüşmede bulunarak, etkinliğimizi gerçekleştirebilmenin imkanlarını yaratmaya çalıştık. Ancak kaygılarımızı gidermeye dönük girişimlerimiz sonuçsuz kalmıştır.

Mülkiyeliler Birliği olarak, koşumuza başvuru yapan herkese teşekkür ederiz. Yapılan ödemeler en kısa süre içerisinde iade edilecektir. Eğlenmeyi ve dayanışmayı ön plana çıkaran benzer etkinliklerde buluşmak dileğiyle….

Saygılarımızla

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu