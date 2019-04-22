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DİSK: 1 Mayıs Taksim’de kutlansın

Taksim Kazancı Yokuşu’nda toplanan DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyesi bir grup, 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’nün Taksim Meydanı’nda kutlanmasını istedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi, 20:47

[Haber görseli]Grup adına basın açıklamasını Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı. Küçükosmanoğlu, “Türkiye’de işçi sınıfının baskıyla çıkarılmaya çalışılan bir takım yasal düzenlemelerle elindeki ekonomik, demokratik hakları alınmaya çalışılıyor. Böylesi tarihsel bir süreçte 1 Mayıs’lar daha bi önem kazanıyor” dedi. Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını eleştiren Küçükosmanoğlu, “Biz diyoruz ki 1 Mayıs günü Taksim Meydanı işçiye kapatılamaz . Ve tüm halkımızı da burada birlikte olmaya çağırıyoruz” dedi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi alırken, grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Cumhuriyet İMECESİ

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