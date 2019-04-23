Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Ankara'da Ata'nın huzurunda başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99. yıldönümünde ilk tören Anıtkabir'de gerçekleştirildi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

Şentop ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yoldan geçerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kılıçdaroğlu ve Akşener Aslanlı Yol’da ilerlerken uzun sohbet etti. Şentop’un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Şentop Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, asil milletimizin kararlı ve azimli iradesiyle bir araya gelerek teşekkül ettirdiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 99. kuruluş yıldönümünde, milli mücadelemizin büyük komutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız olan zat-ı alinizin huzurundayız. İlk başkanlığını yaptığınız ve milli mücadelenin kazanılmasına önderlik eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin taşıdığı büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun hakiki sahibi olan asil milletimizin büyük hedeflere yürümek hususunda iradesi kat’idir. Ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışma kararlılığımız tamdır, süreklidir ve neticeye varması mukadderdir. Milli mücadelemizi yürüten ve cumhuriyetimizi kuran gazi meclisin ve onu var eden iradenin tarihi manasına vakıfız ve bunun onurunu yaşamaktayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 99 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muassır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu vesileyle zat-ı alinizi ve milli mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

BAKAN SELÇUK VE ÖĞRENCİLER DE ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Bu arada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığında öğrencilerden oluşan heyet de Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelengin arkasında, ellerinden tuttuğu iki çocukla Aslanlı Yol'dan yürüyen Selçuk ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine geldi.

Selçuk’un çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Bakan Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, milli mukadderatımızın hakimi olan TBMM’nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın içimizde gün geçtikçe artan coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurunuzdayız. En zor şartlar altında dahi milletimizin sesi olan ve onun değerli iradesiyle kararlı bir şekilde yürüyen Gazi Meclis unvanına sahip TBMM, milletimizin bağımsızlığını ve iradesini tüm dünyaya ilan etmiş, birliğimizin ve beraberliğimizin eşsiz simgesi olmuştur.

Bu yüce Meclis, milli yazgımızın sorumluluğunu, ulusumuzun egemenliğine kayıtsız şartsız bağlı kalarak doğrudan üstlenmiştir. Geleceğimizin bir gülü, yıldızı, bahtımızın aydınlığı ve memleketimizi gelecek ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızın önemini şahsınızın bu kutlu günü onlara armağan etmesiyle bir kez daha idrak etmiş durumdayız. Geleceğimizin gözü olan çocuklarımızı milli, manevi, insani, ahlaki ve kültürel değerlerimizi içtenlikle benimseyen, ailesini, milletini, vatanını gönülden seven, insanımıza hizmeti her zaman erdem sayan, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün insanların haklarına, düşüncelerine ve inançlarına saygı duyan, zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal yönden sağlıklı ve toplumla barışık, kendine güvenen, hür ve bilimsel düşünceye sahip, öğrenmeyi hayat boyu devam eden bir süreç haline getirmiş, aklını ve muhakeme yeteneğini sadece kendisi kullanan, milli iradeye saygılı ve milletin iradesi üzerinde hiçbir gücü kabullenmeyen birer insan olarak yetiştirmek, ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasında en büyük görevimiz olacaktır. Tüm dünya çocuklarına armağan ettiğiniz ve hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."