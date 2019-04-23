YSK'nin İstanbul mesaisi başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) İstanbul seçimlerine yönelik itirazların ele alındığı mesai 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da devam edecek.

YSK'nin bugünkü oturumu saat 11.00'de başladı.

İtiraz dilekçesindeki iddialar ne?

İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini isteyen AKP'nin 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

AKP, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe de sunmuştu.

AKP'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.