Fezleke Soylu'yu yalanladı: Provokasyon var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıda “provokasyon olmadığını” iddia etmesine karşın soruşturmayı yürüten Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı’nın fezlekesinde gözaltına alınan şüpheliler için “olayı provoke ettiler” ifadesi kullanıldı. Ancak adliyeye çıkarılan 8 şüpheli, serbest bırakıldı. Bu kişilerden Hacı Çataltepe, jandarmadaki ifadesinde “Cenaze namazını su deposunun üstünde yani boşluk kısımda kıldım. MİT’ten görevli bir kişi gelerek “Bağırmayın cenazede” dedi. Osman Sarıgün’ün, Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Yuh’ diye bağırdığını duydum” dedi. Diğer yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı aracılığıyla saldırganlardan şikâyetçi oldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na şehit Yener Kırıkcı’nın 21 Nisan’da Çubuk’un Akkuzulu köyündeki cenaze töreninin ardından düzenlenen linç girişimine ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Aralarında Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün de bulunduğu 9 kişiden 8’i önceki gün adliyede sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Bunlardan 5 şüpheliye adli kontrol kararı alındı. Şüphelilerden Cahit Köse için konutunu terk etmeme şeklindeki adli kontrol kararı uygulandığı bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun aracına taş attığı görülen Ayşe adlı kadının da adli kontrol kararıyla serbest kaldığı öğrenilirken, tutulduğu “evi yaklamaları” yönünde bağıran Fatma Başaran’ın ise henüz gözaltına alınmadığı belirtildi.

37 kişi olaylara karıştı

Cumhuriyet, soruşturma kapsamında Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı’nın hazırladığı tutanakları ulaştı. Jandarmaya bağlı istihbarat ve TEM şube müdürlüklerinin çalışma yaptığı belirtilen tutanakta, Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan fiziksel ve sözlü saldırıya ilişkin yapılan araştırma ve inceleme sonucunda 37 kişinin olaylara karıştığı tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesine ilişkin hazırlanan jandarma fezlekesinde ise Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı anlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bir grup vatandaş tarafından protesto edildiği daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tören alınan girerken yine vatandaşların bir kısmı tarafından protesto edildiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’na fiziki saldırının şehit cenazesinin mezarlık istikametine götürüldüğü sırada yapıldığı anlatıldı.

Saldırıyı kabul etti

Fezlekede, “Yapılan araştırma neticesinde Kılıçdaroğlu’na fiziki müdahalede bulunan şahsın Osman Sarıgün olduğu tespit edilmiştir. İlçe jandarma komutanlığı, TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera incelemesinde olaya karıştığı ve provoke ettiği değerlendirilen Hacı Çataltepe, Cahit Köse, Mehmet Küçük ve Hasan Karaveli isimli şahısların ifadeleri alınmıştır. Osman Sarıgün alınan ifadesinde sinirlenerek Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk attığını kabul etmiştir. Hacı Çataltepe, Cahit Köse, Mehmet Küçük, Hasan Karaveli isimli şahıslar ise suçlamaları kabul etmemişlerdir” denildi.

MİT görevlisi geldi

Zanlılardan Hacı Çataltepe, jandarmada alınan ifadesinde “Cenaze namazını su deposunun üstünde yani boşluk kısımda kıldım. Yanımda Osman Sarıgün isimli kişi vardı. MİT’ten görevli bir kişi gelerek “Bağırmayın cenazede” dedi. Osman Sarıgün’ün, Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Yuh’ diye bağırdığını duydum. Ben Osman Sarıgün’ün ağzını kapatmaya çalıştım. Namaz sonrası yürüyerek cenaze ile birlikte bende tabutu tutarak arkasından mezarlığa gittim. Cenaze sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığındığı evin yakınına gittim. Benim mesafem eve 25 metre civarında idi. Evin çevresi kalabalıktı. Ben de olan olayları seyrettim” diye konuştu.

Hasan Karaveli de jandarmadaki ifadesinde, cenaze namazının ardından evine gittiğini iddia etti.

Şüpheli Cahit Köse, savcılık sorgusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geldiğini görmediğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu, şehit cenazesinde kendisine saldıranlardan avukatı Celal Çelik aracılığıyla şikâyetçi olurken, olaylar sırasında saldırıya uğrayan isimler arasında yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve Ankara milletvekili Murat Emir Çubuk Adliyesi’ne gelerek müşteki olarak ifade verdi.