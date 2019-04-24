Cumhuriyet davasında flaş talep: İnfaz ertelensin

Gazetemiz eski çalışanlarının yargılandığı davada 5 yıl altı hapis cezası verilenler hakkındaki istinaf mahkemesi kararının UYAP’a yüklenmesinin ardından tutuklanmaları için süreç başlatılan 7’si eski 8 Cumhuriyet çalışanı geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak 5 yılın üstünde ceza verilen 6 kişinin dosyasının Yargıtay tarafından bozulması durumunda bir hukuk garabeti yaşanacağına dikkat çekmişti.

Güray Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Önder Çelik, Mustafa Kemal Güngör, Yusuf Emre İper'in infazın durdurulması istemiyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği dilekçede "Bu olay ve olguların gösterdiği üzere; böylesi bir infaz işlemi telafisi kesinlikle imkânsız büyük ve ağır bir haksızlığa ve adaletsizliğe yol açacaktır. Bunun önlenmesi amacıyla Sayın Mahkemeniz’den, temyiz incelemesinin sonuna dek infazın dururulmasına karar verilmesini talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dilekçede, hukukun evrensel ilkeleri, Anayasa’nın kanun önünde eşitlik, hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı ilkeleri, yasa kurallarının uygulanmasında dikkate alınması gereken, normlar hiyerarşisinde daha üstte yer alan, bağlayıcı, uyulması zorunlu ilke ve kurallar olduğu hatırlatılarak bu nedenle yasa maddesiyle ilgili sorun çözülene ya da karar tüm sanıklar yönünden kesinleşene dek infazın durdurulması gerektiğinin altı çizildi.