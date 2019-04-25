Edirneli ciğercilerden Nusret'e mesaj

Selimiye Meydanı'nda bir araya gelen ciğerci esnafı, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Tava Ciğer türküsünü seslendirdi.

Ciğerciler, geçen yıl düzenlenen festival için hazırlanan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev ciğer tavası minyatürünün üstüne tuz atarak, Nusret Gökçe'yi kentte gerçekleşecek festivale davet etti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, burada yaptığı açıklamada, Nusret Gökçe'yi festivale davet ettiklerini söyledi.

Gökçe'nin önemli bir şef olduğunu ve tuz kullanarak yaptığı selamlamanın tüm dünyada bilindiğini belirten Dinar, "Nusret'i Edirne'ye davet ediyoruz. Bizim festivalimizi tuzlarsa seviniriz." dedi.

Festival için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden ve Gökçe'ye "bizim kızanımız" diye seslenen Dinar, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz gün barınaktaki kedileri tava ciğerle besledik. Artık ciğerlerimizi hazırlıyoruz. Festival için hummalı bir hazırlık başladı. Bir taraftan ciğerler doğranıyor ve yıkanıyor bir taraftan da tuzlanacak. İyi ama biz bu tuz meselesinde takılı kaldık, ciğerci arkadaşlarla beraber. Bakıyoruz ki biz tuzu bir türlü ayarlayamıyoruz. Arkadaşlarla düşündük taşındık. Dedik ki Nusret'i bir çağırsak, bu bizim kızanımız. Gelsin burada ve bizim festivalimizde bir tuzu olsun. Biz tatlandıralım o da tuzlandırsın burasını. Buradan sesleniyoruz. Nusret Bey kardeşim eğer bizi duyuyorsan ki artık duyuyorsun. Seni tüm ustalar olarak festivale davet ediyoruz."

Bando ve Ciğer Festivali 26-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Festivalin son günü Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara ücretsiz ciğer dağıtılacak.