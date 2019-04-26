'Sahte' diplomalı öğretmenden akıl almaz savunma

Zonguldak'ta, sahte üniversite diplomasıyla yaklaşık 21 yıl öğretmenlik yaptığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsmail Y. ve avukatı ile Milli Eğitim Bakanlığı avukatı katıldı.

İsmail Y, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben diplomamın sahte olduğunu 24 Nisan 2017'de öğrendim. Bana verilen diplomanın sahte olup olmadığını bilmem mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığının açtığı birçok sınava girdim ve burada benim diplomam görülerek işlem yapıldı. Bu şekilde 21 yıl öğretmenlik yaptım. Diplomamın sahte olduğu söylenince ben bunu şahitlerle birlikte notere tasdikli diplomamı götürüp öğrenci işlerine teslim ettim. Daha sonra iade edileceği söylendi ancak aradan geçen 60 günde iade edilmeyince ben de mahkemeye başvurdum." dedi.

Diplomasının aslı için üniversiteye başvurduğunu anlatan İsmail Y, "Bana, arşivi su bastığı için hiçbir araştırma yapılamayacağı söylendi. Ayrıca gösterdiğim tanıklarım da dinlenilmedi. Bu konunun mahkemenizce araştırılmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyetinin, "ÖSYM'den gelen yazıya göre sınavlara girdiğin ancak hiçbir öğretim kurumuna yerleştirilemediğin, üniversite ve fakülte giriş kaydının yanı sıra mezuniyet kaydının bulunmadığı görülüyor. Bu konuda ne diyeceksin?" sorusunu İsmail Y, "Ben 1988 yılında üniversite sınavını kazanmıştım. Hatta o dönem sınav iki aşamalıydı. 1988 yılından sonra hiçbir üniversite sınavına girmedim." şeklinde cevapladı.

İsmail Y'nin avukatı ise müvekkilinin diplomasının sahte olduğunu bilmesinin mümkün olmadığını savunarak, "Böyle bir şey olsaydı kendisi bizzat üniversiteye başvurup diplomasının aslını istemezdi ve verilen cevap üzerine İdare Mahkemesinde dava açmazdı. Müvekkilim meslek hayatı boyunca birçok teşekkür belgesi almıştır. Kendisinin üniversite arkadaşlarının dinlenilmesi için talepte bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, dosya eksiklerinin giderilmesi ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.