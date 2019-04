İzmir'de KESK'ten çocuk istismarına karşı protesto

İzmir’de, Kıbrıs Şehitleri’ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan, KESK İzmir Şubeler Platformu üyesi yaklaşık 30 kişi, çocuğa karşı işlenen cinsel istismar suçlarının önlenmesine yönelik eylem yaptı. Ellerinde, ‘Çocuk susmaz, biz de susmuyoruz, ‘Çocuğu değil, suçluyu yargıla’ ve ‘Çocuklarımızın düşlerini karartamazsınız’ yazılı dövizler tutan grup adına, basın açıklaması yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Başkanı Hülya Baran Ulaşoğlu, "Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar ve metrobüste bir kadının cinsel saldırıya maruz kalması, her gün yaşanan onlarca istismar ve cinsel saldırıdan yalnızca medyaya yansıyanlardı. Uzun zamandır gündemden düşmeyen istismar olaylarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Çocukların istismara uğramasını engellemek için etkin politika geliştirmesi gereken siyasiler istismarı aklayan, hatta meşrulaştıran açıklamalarla çıkıyor karşımıza. Bugün yaşanan her bir cinsel saldırı ve cinsel istismarın suç ortağı; istismarı aklayanlar, tecavüzcüleri koruyanlar, her türlü şiddeti toplumun her kesiminde artıran eylem ve sözleri istikrarla sürdürenlerdir" dedi.

'SON 10 YILDA ÇOCUK İSTİSMARI YÜZDE 700 ARTTI'

Kadınlar ve çocukların güvenle yaşayabilecekleri bir hayat için etkili çözümler üretmekten imtina edenlerin, idam, hadım, pembe metrobüs gibi, sorunu daha da derinleştiren politikalar yürütenler olduğunu belirten Ulaşoğlu, "Son 10 yılda çocuk istismarı yüzde 700 arttı. Adalet Bakanlığı verilerine göre yılda ortalama 8 bin çocuk cinsel olarak istismar ediliyor. Bu, günde en az 21 çocuk demektir. Son 10 yılda çocuk istismarı davaları yaklaşık 3 kat arttı. Ama bu davaların yüzde 45’i beraatla sonuçlandı. Son 10 yılda 483 bin kız çocuğu devlet izniyle evlendirildi. Türkiye çocuk yaşta evliliklerde dünyada ilk 10’da. Uygulanan politikaların gözden geçirilmesi, çocuk istismarıyla mücadelede etkili çözümler üretilmesi gereklidir. Çocuğu korumak devletin birinci görevidir. İdam tartışmalarıyla ve hadımla bu sorun çözülemez. Asıl önemli olan cinsel istismar suçlarının işlenmeyeceği, bu ihlallerin oluşmayacağı koşulları, toplumsal sistemi inşa etmektir" diye konuştu.