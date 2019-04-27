İcralık olan Yavuz Bingöl villasını satacak!

İcra Müdürlüğü, Bingöl’ün Ayvalık’taki dubleks villasına kıymet takdiri yaptırdı. Bilirkişilerin 3 milyon 50 bin lira değer biçtiği villanın satışa çıkarılması bekleniyor.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Yavuz Bingöl ile şarkıcı Öykü Gürman, 2016 yılında Beykoz Aile Mahkemesi'nde başvurarak anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Yavuz Bingöl mahkemede Öykü Gürman'a 100 bin lira maddi, 100 bin lira da manevi olmak üzere toplamda 200 bin lira boşanma tazminatı ödemeyi taahhüt etti.

ÖDEMEYİNCE İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Ancak boşanmanın ardından tazminatın ödenmemesi üzerine, Gürman avukatı Aydın Mollaoğlu aracılığıyla Anadolu İcra Müdürlüğü'ne başvurarak, Yavuz Bingöl hakkında icra takibi başlattı.

VİLLAYA 3 MİLYON 50 BİN TL DEĞER BİÇİLDİ

İcra Dairesi, Öykü Gürman'ın avukatlarının isteği üzerine, alacağının tahsili için Ayvalık İcra Müdürlüğü'nden Yavuz Bingöl'e ait Ayvalık'taki dubleks villanın kıymet takdiri yaptırdı. Yapılan kıymet takdiri neticesinde, bilirkişiler villanın değerini 3 milyon 50 bin lira olarak tespit etti. Bingöl'ün villasının satışa çıkarılması bekleniyor.